Autofreier Schlosshof: Erste Ideen zur Nutzung

Stadt Nachrichten und Bürgerliste haben um Ideen gebeten: Die ersten sind eingetrudelt.

Seit Anfang September ist der Innenhof von Schloss Mirabell autofrei - 33 Jahre, nachdem erstmals danach gerufen wurde. Bürgerliste und Stadt Nachrichten haben vor ein paar Wochen um Ideen gebeten - die ersten sind eingetrudelt.

So schlägt Robert Krasser einen Cricketplatz vor, Ferdinand Sieglin plädiert für einen Spielplatz. Nutzerin "We Rena" schlägt auf Facebook ein Müttercafé mit Stillecke vor, vergisst aber auf den Zwinkersmiley nicht. Norbert Weiss will eine Glaskuppel mit einem öffentlichen Garten darunter. Bernhard Jenny überlegt eine Installation, die daran erinnert, dass die Zivilgesellschaft sehr oft schneller agiert als die Politik. Immerhin hätten die Mütter für eine atomfreie Zukunft hier nach Tschernobyl mit der Ausgabe strahlungsfreier Milch wertvolle Arbeit geleistet. Jochen Höfferer vom Info-Z bestätigt, dass bereits erste Veranstaltungen stattgefunden haben: am Weltkindertag ein großes Spielefest und kürzlich ein E-Bike-Training. Letzteres wird aufgrund des Erfolgs am 31. Oktober wiederholt.