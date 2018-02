Autolenker fuhr im Vollrausch 15-Jährige nieder: Bedingte Haft und Geldstrafe

Mit nicht weniger als 2,46 Promille Alkohol im Blut hatte sich ein 45-jähriger Tennengauer zu Fronleichnam 2017 (15. Juni) noch hinters Steuer seines Autos gesetzt und einen massiven Unfall verursacht.

Er krachte damals nach dem feuchtfröhlichen Besuch eines Festes um 16.25 Uhr auf der Vollererhofstraße bei Puch mit dem Wagen frontal in das Mofa eines entgegenkommenden 15-jährigen Mädchens. Diese wurde schwer verletzt, sie erlitt unter anderem einen Trümmerbruch beider Oberschenkel. Auch ein am Sozius des Mofas mitfahrender junger Bursch wurde verletzt.

Nach dem Unfall fuhr der Alkolenker beim Reversieren auch noch in ein zum Unfall gerufenes Rettungsauto. Das Einsatzfahrzeug wurde dabei beschädigt.

Jetzt musste sich der 45-Jährige, von Staatsanwalt Marcus Neher wegen grob fahrlässiger schwerer Körperverletzung angeklagt, am Landesgericht vor Strafrichter Christoph Rother verantworten. Der Alkolenker zeigte sich geständig. Der Richter verurteilte den Tennengauer zu sechs Monaten bedingter Haft sowie einer unbedingten Geldstrafe von 3600 Euro. Zudem muss er dem schwer verletzten Mädchen 5000 Euro Teilschmerzensgeld zahlen. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.