In Begleitung zweier Lehrerinnen wollte eine Schülergruppe am Mittwoch die Gstättengasse überqueren.

Dabei fuhr, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, ein Auto auf einige der Zweitklässler zu, die sich noch auf der Fahrbahn befanden. Mit geringem Tempo sei der Lenker in die Gruppe gefahren. Ein Mädchen wurde leicht touchiert. Von den Lehrerinnen zur Rede gestellt, habe der Lenker darauf gepocht, dass an der Stelle kein Schutzweg sei.

