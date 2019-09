Autolenker fuhr in Maxglan gegen die Einbahn: Radfahrer verletzt

Junger Somalier krachte mit seinem Rad gegen einen Poller.

Bei einem Verkehrsunfall in Salzburg-Maxglan wurde am Dienstagabend ein 20 Jahre alter Somalier verletzt. Er war mit dem Rad unterwegs und wollte in der Aiglhofstraße einem entgegenkommenden Pkw ausweichen. Nach der Schilderung von Zeugen war der Lenker des dunkel lackierten Pkw gegen die erlaubte Fahrtrichtung in die Eduard-Baumgartner-Straße eingefahren. Um eine Kollision zu verhindern fuhr der Radfahrer gegen einen Poller und stürzte. Der Pkw-Lenker flüchtete. Der Somalier wurde nach der Erstversorgung durch die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes in das Landeskrankenhaus Salzburg gebracht. Zeugen des Unfallherganges werden ersucht, sich beim Verkehrsunfallkommando unter 059 133 55 4040 zu melden.

Quelle: SN