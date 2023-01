Autolenker fuhr Kind auf Schutzweg an

Lenker wollte an stehendem Lkw vorbei fahren. Elfjähriger erlitt Verletzungen.

In der Stadt Salzburg wurde am Freitagnachmittag ein elfjähriger Bub verletzt. Das Kind wollte die Münchner Bundesstraße auf einem Schutzweg überqueren. Ein Lkw-Lenker hielt deshalb an. Ein 29-jähriger Deutscher, der sich nicht erklären konnte, warum der Lkw anhielt, wollte er auf der zweispurigen Fahrbahn am stehenden Laster vorbeifahren. Erst dann konnte er den von rechts kommenden Buben wahrnehmen. Trotz Bremsmanövers erfasste der Lenker mit seinem Pkw das Kind. Der Elfjährige erlitt Prellungen an Kopf und Knie und wurde nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert. Ein Alkotest bei dem Unfalllenker verlief negativ.