Autolenker im Schnapsrausch rammte in Salzburg 85-jährigen Radfahrer: Geld- und Haftstrafe

Der Unfall hätte für jenen 85-jährigen Radfahrer wohl auch tödlich enden können. Am späteren Nachmittag des 8. März 201 war der radelnde Senior in der Stadt Salzburg vom einem betrunkenen Autolenker übersehen und von hinten gerammt worden. Das Opfer, es trug keinen Helm, erlitt unter anderem ein Schädel-Hirn-Trauma und eine schwere Schulterverletzung. Mittwoch wurde der Alkolenker in Salzburg verurteilt.

SN/bilderbox Symbolbild.