Autolenker in Kaprun versuchte mit 2,46 Promille vor der Polizei zu flüchten

Die Polizei zog am Freitagnachmittag in Kaprun einen schwer alkoholisierten Autolenker aus dem Verkehr. Auf dem Rücksitz saß die vierjährige Tochter.

Ein 45-jähriger Tscheche versuchte am Freitag gegen 17 Uhr in Kaprun vor der Polizei zu flüchten. Die Beamten waren durch den Anruf eines besorgten Passanten auf den offensichtlich betrunkenen Lenker aufmerksam geworden. Als ihnen der Pkw des Mannes entgegenkam, versuchten sie ihn mittels Querstellen des Streifenwagens anzuhalten. Der Tscheche ignorierte die Anhaltung und fuhr mit hoher Geschwindigkeit weiter. Als die Beamten den Mann schließlich zur Anhaltung bewegen konnten, stellten sie fest, dass sich am Rücksitz ein etwa vierjähriges Mädchen befand. Ein Alkotest beim Lenker ergab einen Wert von 2,46 Promille. Dem Mann wurde der Führschein an Ort und Stelle abgenommen. Freunde des tschechischen Staatsbürgers nahmen seine vierjährige Tochter bis zu dessen Ausnüchterung in vorläufige Obhut.