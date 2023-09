Autolenker ließ sich von Unfallstelle bei Schloss Moosham abholen

Feuerwehrleute suchten nach ihm. Polizei traf den Mann schließlich in seiner Unterkunft an. Ein Alkotest verlief positiv.

Ein 24-jähriger Slowake war in der Nacht auf Samstag mit seinem Auto auf einer Gemeindestraße in der Lungauer Gemeinde Unternberg unterwegs. Im Bereich von Schloss Moosham kam er aus noch unbekannter Ursache rechts von der Straße ab und schleuderte in weiterer Folge in den Garten des dortigen Mayrhofs, in dem Ferienwohnungen untergebracht sind. Dort kam das Fahrzeug auf der Fahrerseite liegend zum Stillstand. Der 24-jährige konnte sich selbst aus dem Wrack befreien und bat dann einen Arbeitskollegen darum, ihn an der Unfallstelle abzuholen. Wenig später kam ein anderer Lenker dort vorbei und rief den Notruf. Der Slowake war da schon verschwunden. Mitglieder der Feuerwehr Unternberg richteten bei dem stark beschädigten Unfallwrack einen Brandschutz ein, suchten die Umgebung nach dem flüchtigen Lenker ab und reinigten schlussendlich die Unfallstelle.

Polizisten trafen den Lenker dann kurz nach drei Uhr früh in seiner Unterkunft an. Ein Alkotest ergab zu diesem Zeitpunkt bei dem 24-jährigen einen Wert von 0,96 Promille. Die Polizisten nahmen ihm den Führerschein vorläufig ab. Da der Slowake über Schmerzen im Bein klagte, wurde er nach der Erstversorgung in das Klinikum Tamsweg gebracht. Für die Gemeinde Unternberg und den Liegenschaftseigentümer entstand durch den Unfall ein erheblicher Sachschaden.