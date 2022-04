Autolenker mit Drogen und Falschgeld erwischt

Ohne Führerschein, dafür mit einer größeren Menge Suchtgift war ein Salzburger im Fahrzeug unterwegs.

Mit 100 Gramm Cannabiskraut und 10 Gramm Kokain in seinem Auto wurde am Donnerstag ein 51-Jähriger in der Stadt Salzburg erwischt. Der Salzburger hatte auf die Polizisten einen nervösen und leicht verwirrten Eindruck gemacht. Während der Überprüfung versuchte er, ein weißes Säckchen unter seinem Sitz zu verstecken. Neben den Drogen wurden 200 Euro Falschgeld gefunden. Per Schnelltest wurde Beeinträchtigung durch THC, Kokain und Benzodiazepine festgestellt. Der Führerschein war dem Mann bereits entzogen worden. Seinen Autoschlüssel war er dennoch los.