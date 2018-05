Autolenker mit fast drei Promille gestoppt

Ein schwer alkoholisierter Autolenker ist am Sonntagnachmittag in Steindorf bei Straßwalchen von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden. Ein Alkotest ergab einen Wert von 2,86 Promille, berichtete die Polizei. Am Samstagnachmittag hatte ein Lenker in Oberndorf 1,8 Promille "getankt".

SN/APA/BARBARA GINDL Die Polizei stoppte am helllichten Tag einen schwer alkoholisierten Autolenker.