Autolenker muss im Juli wegen dreifachen Mordversuchs vor Salzburger Geschworenengericht

29-Jähriger soll Porsche bewusst in den Gegenverkehr gesteuert haben.

Ein 29-jähriger, in Salzburg geborener und zuletzt zwei Jahre lang untergetauchter Türke muss sich am 13. Juli wegen dreifachen versuchten Mordes in ungewöhnlichem Kontext am Landesgericht vor einem Geschworenensenat verantworten.

Dem Angeklagten (Verteidiger: RA Kurt Jelinek) wird angelastet, bereits im März 2019 auf der Lamprechtshausener Straße (B 156) bei Nußdorf absichtlich einen Unfall mit drei teils Schwerstverletzten verursacht zu haben. Konkret soll der 29-Jährige, zur Unfallszeit unter Kokain und Alkoholeinfluss, damals seinen Porsche bewusst in Suizidabsicht auf die ...