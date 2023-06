Autolenker rammte in Salzburg Frau auf Schutzweg - wegen fahrlässiger Tötung verurteilt

82-Jährige starb infolge der Kollision im Spital. Drei Monate bedingte Haft für 38-jährigen Lenker.

Weil er an einem Märznachmittag 2022 mit seinem Auto in der Stadt Salzburg eine 82-jährige, auf dem Schutzweg befindliche Fußgängerin gerammt hatte, wurde am Donnerstag einem 38-jährigen Serben am Bezirksgericht Salzburg der Prozess gemacht. Die Passantin hatte bei der Kollision derart schwere Verletzungen erlitten, dass sie Stunden später im Spital starb.

Dem 38-Jährigen wurde fahrlässige Tötung angelastet. Laut Strafantrag hatte er damals in Salzburg-Itzling beim Abbiegen nach links die schon mehrere Meter auf dem Schutzweg befindliche Pensionistin "aufgrund mangelnder Aufmerksamkeit" übersehen - sein Auto erfasste die Frau, diese wurde auf die Motorhaube des Pkw und in der Folge auf die Straße geschleudert. Laut Gutachten des Kfz-technischen Sachverständigen Gerhard Kronreif hätte der Beschuldigte den Unfall bei gebotener Aufmerksamkeit und rechtzeitiger Reaktion durch Bremsen leicht vermeiden können.

Der 38-Jährige war im Prozess voll geständig. Er erhielt drei Monate bedingte Haft. Gemäß dem noch nicht rechtskräftigem Urteil muss er der Tochter des Opfers (Hinterbliebenen-Anwalt Stefan Rieder) zudem 2000 Euro Teilschmerzensgeld zahlen.