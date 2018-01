Autolenker stoppten in Golling einen 89-jährigen Geisterfahrer

Der betagte Lenker gab an, sich verfahren zu haben. Polizeibeamte nahmen dem Mann dessen ungültigen Führerschein ab.

Ein 89-jähriger Autolenker geriet am Freitag kurz nach 11 Uhr auf der Tauernautobahn im Bereich des Ofenauertunnel auf die Richtungsfahrbahn Salzburg in Richtung Villach. Andere Pkk-Lenker machten den Mann auf die Situation aufmerksam. Dieser wendete das Fahrzeug. Nach der Abfahrt Golling konnte der 89-Jährige von der Polizei angehalten werden. Er gab an, dass er sich verfahren hat. Die Beamten nahmen den bereits ungültigen Führerschein des Mannes ab.

(SN)