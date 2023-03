Im Zuge von Geschwindigkeitsmessung im Gemeindegebiet von Ramingstein hielt die Polizei am Donnerstagnachmittag einen 38-jähriger Steirer mit überhöhter Geschwindigkeit an. Bei der Lenker- und Fahrzeugkontrolle stellte sich nach Angaben der Exekutive heraus, dass der Steirer seit 2011 keine gültige Lenkberechtigung mehr besitzt. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt und eine Anzeige an die zuständige Bezirkshauptmannschaft erstattet.