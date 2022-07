Autolenker wegen dreifachen Mordversuchs in Salzburg vor Gericht

29-jähriger Angeklagter soll PS-starken Wagen in selbstmörderischer Absicht in den Gegenverkehr gesteuert und dadurch auch den Tod anderer Personen bewusst in Kauf genommen haben. Der 29-Jährige bestreitet den Vorwurf des versuchten Mordes.

SN/ff anthering Bei dem schweren Unfall im Jahr 2019 waren vier Personen verletzt worden. In der Bildmitte der schwarze Porsche, mit dem der Angeklagte unterwegs war.