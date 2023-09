Automaten "liefern" Alkohol für Minderjährige

Erst kürzlich brandete in den sozialen Medien eine Diskussion rund um einen Getränkeautomaten samt alkoholischem Inhalt jedoch ohne scheinbare Altersprüfung auf - laut Johannes Schindlegger (akzente Pinzgau) keine Seltenheit. Die PN haben bei den Betreibern nachgefragt und auch mit Johannes Schindlegger über die Problematik solcher Automaten gesprochen.

Wer ist im Falle solcher Getränkeautomaten verantwortlich? Betreiber, Behörden oder Eltern?Johannes Schindlegger: Das ist ganz klar der Betreiber. Wer ein Unternehmen führt und Substanzen verkauft, die einer klaren gesetzlichen Regelung unterliegen, hat dafür Sorge zu tragen, dass die gesetzlichen Vorgaben auch eingehalten werden. Was die Verantwortung der Behörden in dieser Hinsicht betrifft, beschränkt sich diese darauf, einen gemeldeten Verdacht zu überprüfen und, falls sich dieser bestätigt, einzugreifen.



Was sagen Sie zu dem Argument "Wenn sie wollen, kommen Jugendliche sowieso an den Alkohol, notfalls durch ältere Bekannte"? Ich würde gerne ein anderes Beispiel aus der Praxis bemühen, um die Frage zu beantworten: Wir wissen alle, dass wir im Straßenverkehr hin und wieder schneller fahren, als uns die Zahl auf den Schildern vorgibt. Demontieren wir deshalb alle Verkehrsschilder? Nein, weil die Schilder uns trotz allem auf etwas hinweisen. Ebenso verhält es sich mit dem Alkoholkonsum Minderjähriger. In einer Welt, in der es an jeder Ecke Alkohol gibt, werden sie auch an welchen kommen, wenn sie wollen. Die Frage ist, ob wir es ihnen noch leichter machen wollen.



Wie können Eltern mit der Situation umgehen, wissend, dass es solche Automaten gibt?In erster Linie müssen wir Erwachsenen beziehungsweise Eltern uns überlegen, wann wir selbst Alkohol konsumieren und welche Botschaften wir damit senden. Trinken wir das Achterl Wein nach stressigen Tagen? Verzwecken wir den Alkohol? Lernt der Bub, dass der Vater nur aufgeschlossen und lustig ist, wenn er betrunken ist? Das sind keine bösen Absichten der Erwachsenen, sondern meist unbewusste Handlungen. Umso wichtiger ist es, innerhalb der Familie Gespräche darüber zu führen, warum wir Alkohol trinken und auch, was die "guten" Seiten daran sein können. Es geht ja nicht darum, eine abstinente Gesellschaft zu schaffen, zumal das gänzlich unrealistisch ist. Was wir aber tun müssen, ist, die Jugendlichen auf dem Weg zu einem vernünftigen Umgang mit Alkohol zu begleiten und das funktioniert eben nicht, indem wir Getränkeautomaten samt alkoholischen Getränken als Inhalt und ohne Altersüberprüfung aufstellen.



Gibt es in der Art des Alkoholkonsums Minderjähriger Unterschiede zwischen Stadt und Land?Ja, definitiv. Es gibt offizielle Zahlen dazu. Laut Salzburger Jugendreport 2022 geben 58 % der unter 16-Jährigen im Pinzgau an, Alkohol zu trinken. In der Stadt Salzburg sind es hingegen nur 29 % der unter 16-Jährigen, die Alkohol trinken. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass bei uns am Land nur 42 % der unter 16-Jährigen nie Alkohol trinken, in der Stadt Salzburg sind es immerhin 71 %. Der Unterschied ist eindeutig erkennbar.

Worauf sind die Unterschiede hinsichtlich Alkoholkonsum Minderjähriger zwischen Stadt und Land zurückzuführen?Der Hauptgrund dürfte wohl jener sein, dass die Kontrollen in der Landeshauptstadt sowohl bei Festen als auch in Lokalen deutlich strenger sind.

Spielt vielleicht auch der Satz "Bei uns am Land ist so was normal", den man nach wie vor regelmäßig hört, eine Rolle?Prinzipiell muss uns Erwachsenen klar sein, dass Erziehung bedeutet, eine Vorbildfunktion einzunehmen. Man kann Kindern alles Mögliche erzählen, schlussendlich wird das umgesetzt, was ihnen vorgelebt wird. Was sicher zutrifft, ist, dass es bei uns am Land eine andere Tradition hinsichtlich des Alkoholkonsums gibt als in der Stadt. Gleichzeitig muss man auch betonen, dass auch der Trend der Ü18-Partys und des Verfrachtens der Kinder in andere Bereiche, den es eine Zeit lang gab, nicht den gewünschten Effekt bringt - im Gegenteil. Aus der Perspektive der Suchtprävention ist es sogar essenziell, dass Kinder den Umgang mit Alkohol im Beisein Erwachsener erlernen. So lernen sie, dass es zwischen nüchtern und "stockbesoffen" noch Zwischenstufen gibt.

Welche potenziellen Konsequenzen ergeben sich aus einem zu laschen Umgang mit Alkoholverboten für Jugendliche?Wir wissen aus jahrzehntelanger Forschung, dass gilt: Je früher Substanzen konsumiert werden, desto eher geht es in die Richtung einer Suchtentwicklung. Wir haben in Österreich ohnehin schon enorm hohe Abhängigkeitsraten in Hinblick auf Alkohol.

In Salzburg gibt es das Salzburger Jugendgesetz, das vorgibt, dass erst ab 16 Jahren Alkohol getrunken werden darf, gebrannte Getränke überhaupt erst ab 18. Gesetzgebung muss begründbar und nachvollziehbar sein. In diesem Fall hat uns die Forschung gezeigt, dass sich der jugendliche Körper schwertut, den Konsum zu regulieren. Aus diesem Grund ist es nicht nur unverantwortlich und riskant, sondern wirklich gefährlich, wenn eine Alkoholausgabe ohne Altersprüfung und Erwachsenenkontrolle stattfindet.

Gleichzeitig müssen wir uns im Klaren darüber sein, dass die Jugend bzw. Pubertät eine herausfordernde Zeit ist und das Gehirn in dieser Entwicklungsphase enorm empfänglich für Reize und Grenzverletzungen ist. Das heißt: Jugendliche wollen Grenzerfahrungen machen - auch körperlich. Das funktioniert mit Alkohol recht gut. Hinzu kommen können in dieser Zeit Faktoren wie Mobbing, eine familiäre Situation, die nicht ideal ist, der Freundeskreis - alles Dinge, die die Wahrscheinlichkeit, dass zum Alkohol gegriffen wird, weiter erhöhen. Wird dann von Erwachsenen zusätzlich ein lascher Umgang mit Alkoholverboten vorgelebt, sind die Konsequenzen - beispielsweise eine Suchtentwicklung - nicht mehr weit.