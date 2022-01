Autor des "Bienenromans" starb vor 50 Jahren in St. Georgen

Der Schriftsteller, Maler und Imker Georg Rendl verbrachte einen großen Teil seines Lebens in St. Georgen. Dort wird auch heute noch sein Andenken hochgehalten.

Von 1938 bis zu seinem Tod am 10. Jänner 1972 lebte der Schriftsteller und Maler Georg Rendl in St. Georgen in seinem "Haus in Gottes Hand", wo er sehr viele Romane, Bühnenstücke und Gedichte, aber auch Evangelien- und ein Passionsspiele verfasste.

Bekannt wurde Rendl durch seinen "Bienenroman" (1931) und die Roman-Trilogie "Die Glasbläser von Bürmoos" (1935-1937), die in mehrere Sprachen übersetzt wurden und auch heute noch erhältlich sind.

Ab Mai Rendl-Ausstellung im Museum Sigl-Haus

