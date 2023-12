Autoraub mit tödlichem Ausgang: Staatsanwaltschaft will höhere Strafen für verurteilte Halbbrüder

Zwei ungarische Halbbrüder (20, 26) wurden bekanntlich am Mittwoch von einem Salzburger Geschworenengericht wegen schweren Raubes mit Todesfolge erstinstanzlich zu 18 bzw. 15 Jahren Haft verurteilt. Demnach hatten sie einen 31-jährigen Iraker am 2. Jänner 2023 in der Stadt Salzburg bei einem vereinbarten Kauf von dessen BMW beraubt und zu Tode gebracht. Die fallzuständige Staatsanwältin Elena Haslinger meldete nun am Donnerstag Strafberufung gegen die Urteile an.

BILD: SN/ROBERT RATZER Einer der beiden noch nicht rechtskräftig verurteilten Ungarn auf dem Weg in den Schwurgerichtssaal.