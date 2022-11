Autos stießen auf der Felbertauernstraße zusammen - drei Verletzte

Am Mittwoch kurz nach 13 Uhr kam es auf der Felbertauernstraße bei Mittersill auf Höhe Vorderalm zu einer frontalen Kollision zweier Pkw.

Laut Polizeibericht war ein 68-jähriger Tiroler mit seinem Auto von Lienz kommend in Richtung Mittersill unterwegs. In seinem Auto saß auch eine 65-jähriger Frau, ebenfalls im Bezirk Kitzbühel wohnhaft. Aus bislang noch unbekannter Ursache geriet der 68-Jährige mit dem Wagen auf die Gegenfahrbahn - der Pkw kollidierte in der Folge mit dem entgegenkommenden Auto eines 52-jährigen Deutschen.

Die 65-jährige Tirolerin wurde schwer verletzt mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus Zell am See gebracht, die beiden Autolenker wurden mit Verletzungen unbestimmten Grades von der Rettung ins Krankenhaus Mittersill eingeliefert.

Die Felbertauernstraße war für rund 30 Minuten komplett gesperrt. Die Freiwillige Feuerwehr Mittersill war mit drei Fahrzeugen vor Ort, fünf Mitarbeiter der Felbertauern AG waren an den Aufräumungsarbeiten beteiligt.