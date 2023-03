Autos stießen frontal zusammen: Ein Todesopfer und zwei Verletzte bei Unfall in Scheffau

Am Donnerstagabend stießen drei Autos bei einem schweren Unfall auf der Lammertal-Bundesstraße zusammen. Eine junge Chinesin erlag am Freitag im Spital ihren schweren Verletzungen, die sie dabei erlitten hatte. Ein Sachverständiger untersuchte auf Anordnung der Staatsanwaltschaft die Unfallstelle.

In Scheffau am Tennengebirge kam es Donnerstagabend zu einem schweren Verkehrsunfall. Drei Autos waren auf der Lammertal-Bundesstraße zusammengestoßen. Wie es zu dem Unfall kam, ist bisher nicht bekannt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft war der Kfz-Sachverständige Gerhard Kronreif in der Nacht noch vor Ort und dokumentierte die Unfallspuren.

Touristin starb infolge des Unfalls, zwei Einheimische wurden verletzt

An dem Unfall waren drei Fahrzeuglenker beteiligt. Laut Polizei handelt es sich bei den Beteiligten um eine 22-jährige chinesische Touristin, einen 49-jährigen Tennengauer und eine 58-jährige Flachgauerin. Die junge Chinesin erlag laut Polizei am Freitag im Spital ihren schweren Verletzungen; die beiden Einheimischen erlitten erhebliche Verletzungen und kamen ebenfalls ins Spital.

"So wie es aussah, ist eines der Fahrzeuge auf die Gegenfahrbahn geraten", sagt Ulrich Strubreiter, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Scheffau. Ein Pkw dürfte mit einem entgegenkommenden Wagen kollidiert sein. Ein nachfahrendes, drittes Fahrzeug habe wohl nicht mehr rechtzeitig bremsen können.

Der Kfz-Sachverständige Gerhard Kronreif sagte, dass die Spurenlage vor Ort sehr umfangreich gewesen sei. "Die Fahrzeuge wurden extrem beschädigt." Der Sachverständige vermaß vor Ort Kratz- und Reifenspuren und fertigte für die weitere Analyse ein Luftfoto an. Eines der beteiligten Fahrzeuge drohte aufgrund des wuchtigen Aufpralls beinahe in die Lammer zu stürzen. Das bestätigt auch der Scheffauer Ortsfeuerwehrkommandant. "Die Leitschienen entlang der Straße konnten das gerade noch verhindern."