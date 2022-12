Drei Personen wurden bei den Unfall verletzt. Eine davon schwer.

Schwerer Verkehrsunfall auf der Wolfgangseestraße in Koppl: Auf der B156 stießen am Freitagnachmittag zwei Fahrzeuge zusammen. Drei Personen wurden dabei verletzt - eine Person schwer. Die Verletzten wurden in das Salzburger Uniklinikum bzw. in der Unfallkrankenhaus gebracht. Das Rote Kreuz war mit einem Rettungshubschrauber und drei Rettungswagen vor Ort.