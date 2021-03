Autounfall im Flachgau forderte drei Todesopfer

Bei einem Verkehrsunfall auf der B156 bei Anthering sind am Freitagabend alle drei Insassen eines Pkw ums Leben gekommen. Welcher der Insassen den Unfall verursacht hat, ist noch ungeklärt. Keiner der drei war im Besitz eines Führerscheins.

Bei einem schweren Verkehrsunfall auf der B156 bei Anthering am Freitagabend gegen 21.50 Uhr kamen alle drei Insassen eines Audi A3 ums Leben. Zwei Personen wurden aus dem Fahrzeug geschleudert, ein drittes Opfer musste mittels Bergeschere aus dem Wrack geborgen werden. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod der drei Verunfallten feststellen.

Kein Bezug zu lokaler Tuningszene

Keiner der Männer war angeschnallt und keiner war im Besitz eines gültigen Führerscheins. Zwei der Männer waren im Alter von 25 und 29 Jahren und lebten in der Stadt Salzburg. Der dritte Mann war ein 36-jähriger Deutscher, der ebenfalls in Salzburg lebte, so die Polizei auf SN-Anfrage. Alko-Tests konnten bislang nicht durchgeführt werden. Die Staatsanwaltschaft ist eingebunden.

Nach bisherigem Ermittlungsstand könne außerdem ein Bezug zur lokalen Tuningszene ausgeschlossen werden.

Pkw prallte gegen einen Baum

Der Pkw war aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Das Fahrzeug kam im Straßengraben zum Stillstand.

Ein zweites Fahrzeug war nicht beteiligt, ein Fremdverschulden wurde ausgeschlossen, so eine Sprecherin auf APA-Anfrage. Welcher der drei der Unfalllenker war, blieb vorerst unklar. Die Straße musste von den Behörden für drei Stunden komplett gesperrt werden. Die Feuerwehren von Anthering und Nußdorf waren mit sechs Fahrzeugen und rund 40 Mann im Einsatz. Um zirka 1.00 Uhr konnte die B 156 wieder freigegeben werden.

Die Spurensicherung lief am Samstagvormittag noch immer.