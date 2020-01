Die Eltern waren kurz davor vom Spital nach Hause geschickt worden. Als die Rettung bei der Familie war, kamen die Wehen bereits im Minutentakt.

Es war ein kurzer und für eine Arztpraxis nicht alltäglicher Einsatz: Am vergangenen Freitag kam in der Ordination von Allgemeinmediziner David Stelzhammer in Radstadt ein Baby zur Welt. Die Besatzung eines Rettungsautos sei zu der Praxis gefahren, weil die Sanitäter ...