Baby in der Stadt Salzburg hatte es besonders eilig

Als die Rettungssanitäter im Haus eintrafen, war die kleine Adriana schon da. Sandra Savic hatte den Notruf gewählt. Nach zwei kräftigen Wehen war das Baby aber schon da. Mutter und Tochter sind wohlauf.

Als Sandra Savic am 25. August den Notruf 144 wählte, dachte sie, dass sie noch etwas Zeit hätte. Schon seit dem Vorabend dauerten ihre Wehen an. Am Vormittag beschlossen sie und ihr Mann Daniel, sich vom Roten Kreuz ins Krankenhaus bringen zu lassen. Die werdende Mutter aus der Stadt Salzburg, die bereits einen Sohn hat, rief selbst noch in der Leitstelle an und betrat kurz darauf mit ihrem Mann den Lift im vierten Stock ihres Wohnhauses. Weit kam die Familie nicht: Nach zwei kräftigen Wehen hielt ihre Schwiegermutter die kleine Adriana im Arm.

Die Rettungskräfte nabelten das Neugeborene ab

Die Einsatzkräfte des Roten Kreuzes staunten, als sie wenige Minuten darauf eintrafen und die junge Familie, umringt von hilfsbereiten Nachbarn, im Erdgeschoß des Wohnhauses vorfanden. Die Rettungskräfte nabelten das neugeborene Mädchen ab und nach der Erstuntersuchung durch den Notarzt stand rasch fest: Mutter und Tochter sind wohlauf.

Sohn Adrian bekam ein Schwesterchen - eine Adriana

Sandra und Daniel Savic waren von der ungeplanten Hausgeburt völlig überrascht: "Mein Sohn kam auch schnell auf die Welt, aber im Krankenhaus. Meine Tochter aber war so schnell, dass wir alle erst einmal etwas schockiert waren", meint die frischgebackene Zweifachmutter. Nach einer kurzen Zeit im Krankenhaus sind Sandra und Baby Adriana nun wieder bei Papa Daniel und dem jetzt großen Bruder Adrian zu Hause. Nach all der Aufregung genießen sie nun die Freude über das neue Familienmitglied.