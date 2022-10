Baby mit Gehirntumor - warum ein verzweifelter Vater in Salzburg für seine kranke Tochter malt

Romy ist ein Jahr alt. Vor drei Monaten änderte sich das Leben ihrer Eltern Evelyn und Herbert Wührer schlagartig. Es wurde bei ihrer Tochter ein Hirntumor festgestellt und ihr aller Albtraum begann.

"Dass wir den ersten Geburtstag von Romy im Krankenhaus feiern müssen, das hätten wir uns nie gedacht", sagt Herbert Wührer. Seit 15 Jahren sind er und Evelyn Wührer ein Paar. Romy ist ihr einziges Kind. Hilflos, fassungslos und verzweifelt müssen er, seine Frau und die gesamte Familie mit der Tatsache leben, dass Romy schwer krank ist. "Man weiß nicht, ob der Tumor bereits pränatal vorhanden war", sagt ihr Vater. Als Romy neun Monate alt war, bemerkten ihre Eltern, dass irgendetwas nicht mit ihr stimmte.

"Sie hat sich beim Flascherlgeben verschluckt. Zu Beginn haben wir uns nichts dabei gedacht, es ist aber immer schlimmer geworden und Romy war fortan wochenlang verschleimt. Wir waren drei, vier Mal bei der Kinderärztin, wurden immer vertröstet", sagt er. Der nächste Kinderarzt diagnostizierte bei Romy eine Lungenkrankheit. Die Familie wurde an die Lungenfachabteilung der Salzburger Landeskrankenanstalten verwiesen. Dann hieß es: "Es tut mir leid, wir müssen abklären, ob Romy schwer krank ist."

Sechs Operationen haben Schäden hinterlassen

Bis heute hat die kleine, tapfere Romy sechs Operationen an der Neurochirurgie im Allgemeinen Krankenhaus Wien hinter sich und ist bereits seit Juli durchgehend in der Pädiatrischen Neuroonkologie stationär in Behandlung. Romy hat wöchentlich Chemotherapien und ein intensives Jahr mit Chemo- und Strahlentherapie vor sich.

Der aggressive Tumor hat schon ein paar Schäden hinterlassen. Romys linke Gesichtshälfte ist gelähmt, sie kann nicht schlucken, wird mittels Magensonde ernährt und ihr linker Hörnerv wurde vom Tumor zerstört. "Unser Leben ist nicht mehr so, wie es gewesen ist."

Ihr aller Leben spielt sich nun zur Gänze in Wien ab. "Wir haben behandlungstechnisch keine Möglichkeit, nach Salzburg zurückkommen", sagt der bislang freigestellte Jugendkoordinator der Stadt Salzburg. Demnächst wird er in Hospizkarenz gehen. Die Besuchszeiten am AKH in Wien waren zu Beginn des Operationsmarathons eingeschränkt. "So saß ich von 12 bis 19 Uhr im Ronald-McDonald-Haus und malte", sagt Herbert Wührer. Und dann malte er.

Das hat er immer schon gerne gemacht. Für seine Tochter schuf er ein ganz besonderes Werk, das seither in Romys Krankenzimmer hängt: einen Koi, ein japanisches Krafttier. "Es geht um Mut, Ausdauer und Kraft. Ich wollte, dass sie immer das Tier bei sich hat."

Kunst hat dem Maxglaner schon immer Spaß gemacht. Als Musikproduzent hat er vergangenes Jahr mit Niki Karl die Single "Find Your Way" aufgenommen. "Es ist ein gutes poppiges Lied geworden für jedermann und jederfrau." Zum Musikmachen hat er zurzeit keine Lust. Seine gesamte Kreativität legt er ins Malen. Ob Hügel, Berge, Wiesen, Schmetterlinge oder Abstraktes: Er malt jenen Menschen, welche Romy und der Familie helfen möchten, mit Wasserfarben ein buntes Bild auf Papier.

Der Erlös seiner Bilder wird für Therapien für Romy verwendet

"Sie können dafür bezahlen, was sie möchten. Es sind immer Unikate in A3 oder A4." Bis jetzt hat Herbert Wührer 100 Bilder verkauft, "mittlerweile muss ich noch 20 weitere machen. Es kommen laufend Anfragen", freut er sich über so viel Anteilnahme. Es kann aber zu Wartezeiten kommen, da er die Bilder immer nur abends nach dem Spitalsbesuch malt. Die bisherigen Einnahmen - es wurden zwischen 50 und 1000 Euro pro Bild bezahlt - werden für laufende und zukünftige Therapien für Romy sowie für Lohnentfall durch die Karenzierung verwendet.

Die Kosten der Salzburger Wohnung sind zu bezahlen, keiner weiß, wann die kleine Familie wieder in ihre Heimat Salzburg zurückkehren kann.

Dankbar für jeden Euro ist die Familie von Romy, die zurzeit auf der Pädiatrischen Neuroonkologie liegt. "Hier siehst du an jeder Ecke Leid, was man da mitmacht, das kann man nicht beschreiben." Romy ist eine wahre Kämpferin und sie ist so lebensfroh. "Unsere Bestimmung als Eltern ist es, dass wir Romy da durchbringen."

Für Bild-Bestellungen bitte eine Mail unter soundader@gmail.com schicken. Bilder sind auch auf seinem Instragram-Account unter "imfmt_bilder" zu sehen sowie auf der kürzlich eingerichteten Homepage: www.imfmt-art.com.

Ein Spendenkonto für die kleine Romy

Es wurde auch ein Spendenkonto eingerichtet: lautend auf Evelyn oder

Herbert Wührer, IBAN: AT24 3500 0000 0810 4424