Baby tot geschüttelt: Mordprozess gegen Eltern zur Anhörung weiterer Zeugen vertagt

Im Geschworenenprozess um den Säugling Elias, der im Oktober 2022 an einem Schütteltrauma starb, belasten sich die wegen Mordes und fortgesetzter Gewaltausübung angeklagten Eltern gegenseitig. Am Freitag war der neuropsychiatrische Gutachter am Wort: Aus seiner Sicht leidet die Kindesmutter an einer schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung. Der Prozess wurde vertagt.

BILD: SN/ROBERT RATZER Der Kindesvater (im weißen Hemd) und die Kindesmutter (rechts, sitzend) zum Auftakt des Geschworenenprozesses. BILD: SN/ROBERT RATZER Begutachtete die beiden Angeklagten: der neuropsychiatrische Gerichtssachverständige Peter Hofmann (Wien).