Baby zu Tode geschüttelt: Mutter beteuert Unschuld und schiebt Kindesvater sämtliche Taten zu

Seit Donnerstag wird den Eltern des toten Elias nun im Schwurgerichtssaal des Salzburger Landesgerichts der Prozess gemacht. Der 20-jährigen Mutter wird im Hauptfaktum Mord als unmittelbare Täterin angelastet, dem 25-jährigen Kindesvater "Mord als Beitragstäter durch Unterlassung".

"...bis er sich bläulich verfärbte"

Überdies lastet die Staatsanwältin den Eltern auch fortgesetzte Gewaltausübung zum Nachteil des Säuglings an: Demnach habe ihn die Mutter schon ab dem Alter von etwa vier Wochen immer wieder geschlagen und teils auch gewürgt, "bis er sich bläulich verfärbte". Der Vater soll auch diese Misshandlungen gesehen haben. "Aber nie etwas unternommen haben, um das Baby zu schützen."

Die Mutter und der Vater, die aus der U-Haft in den Schwurgerichtssaal geführt werden, sind auffallend blass. Augenkontakt zueinander suchen sie keinen. Rechtsanwalt Alexander Schirnhofer, Verteidiger des wegen kleinerer Delikte zwei Mal vorbestraften 25-jährigen Kindesvaters, betont vor dem Geschworenensenat (Vorsitz: Richterin Bettina Maxones-Kurkowski), dass sein Mandant "nicht schuldig des Mordes durch Unterlassung" sei: "Er weiß, dass er eine Schuld in sich trägt. Er selbst hat dem Elias aber niemals etwas angetan. Er hat ein Mal eine Misshandlung durch die Mutter wahrgenommen, aber er war stets der Meinung, dass sie damit aufhört. Es war ihm immer ein Anliegen, dass der Bub mit einer Mutter aufwächst. Und als sie ihn am 22. Oktober schüttelte, hat er geglaubt, dass Elias noch lebt. Als er später nachsah und keine Regungen mehr wahrnahm, rief er die Polizei."

"Er ist ihnen ein liebevoller Vater"

Anwalt Schirnhofer verwies auch darauf, dass sein 25-jähriger Mandant "bereits zwei andere Kinder aus früheren Beziehungen hat. Mit diesen Kindern, knapp sechs und knapp neun Jahre alt, hat er einen sehr guten Kontakt. Und er ist ihnen nachweislich ein liebevoller Vater".

Wie die Staatsanwältin zuvor auch ausführte, hatten sich die Eltern - sie lernten sich im März 2021 kennen und lebten nach der Geburt von Elias Anfang September 2022 in der kleinen Garconniere des Kindesvaters - im Ermittlungsverfahren gegenseitig belastet, den Säugling misshandelt zu haben. "Aus meiner Sicht ist die Mutter die unmittelbare Täterin. Zum einen hat sie in einer Vernehmung bei der Polizei zugegeben, den Säugling mehrmals geschlagen und ihm auch den Hals zugedrückt zu haben", so Haslinger.

"Sie googelte: ,Können Babys Trauma haben?'"

Zum anderen, so die Staatsanwältin, werde die 20-Jährige etwa auch durch Auswertung ihres Handys schwer belastet: "Sie hat zum Beispiel zwischen 20 und 22. Oktober mit ihrem Handy im Internet nach Schlagworten und Sätzen gesucht wie ,können Babys Trauma haben'; ,kann man von Gewalt Epilepsie bekommen' oder ,sieht man wenn Baby stirbt'". Laut Gutachten des neuropsychiatrischen Sachverständigen Peter Hofmann leide die 20-Jährige zudem an einer schwerwiegenden Persönlichkeitsstörung mit sadistischen Zügen und habe Gewaltfantasien. Im Gegensatz dazu sei der neuropsychiatrische Befund über den geistigen Zustand des Vater unauffällig.

"Das hat alles der Kindesvater getan"

Die im Prozess zuerst vernommene 20-jährige Mutter (Verteidigerin: Rechtsanwältin Isabel Pinegger), vorbestraft wegen Suchtgiftdelikten, bekannte sich nunmehr zur Gänze nicht schuldig: "Ich habe Elias niemals misshandelt. Das hat alles der Kindesvater getan. Er hat Elias fast täglich geschlagen, bis er starb. Und er hat auch mich immer wieder geschlagen und bedroht", beteuerte sie schluchzend.

Auf den Vorhalt der Vorsitzende Richtern, Bettina Maxones-Kurkowski, warum sie dann vor der Polizei ausgesagt habe, Elias zumindest vier Mal geschlagen zu haben, rechtfertigte sich die 20-Jährige so: "Ich habe das damals nur gesagt, weil ich den Kindesvater schützen wollte. Damit er nicht ins Gefängnis muss. Und ich hatte Angst, dass er mich rausschmeißt."

"Ich war in einem Schockzustand"

Bemerkenswert dann auch der weitere Vorhalt der Richterin gegenüber der Mutter: "Wo nehmen Sie bitte den Kindesvater dadurch in Schutz? Sie haben bei derselben Ausage bei der Polizei ja auch ausgesagt, dass er Elias auch misshandelt hat - sogar täglich, wie Sie damals angegeben haben." Antwort der jungen Frau: "Ich war damals in einem Schockzustand."

Die Vorsitzende konfrontierte die Mutter dann mit Nachrichten vom Handy des Kindesvaters, der unter anderem im Internet nach Antworten auf folgende Frage recherchiert hatte: "Mutter hasst ihr Baby. Warum?"

Und Maxones-Kurkowski hielt ihr auch die Aussage des Vaters vor, dass die Kindesmutter, wenn schon schwanger, "dann wenigstens ein Mädchen" gewollt habe und keinen Buben. Die Kindesmutter sagte dazu, dass sie sich das "nicht erklären" könne.

"Ich habe Elias helfen wollen"

Tatsächlich habe sie Elias geliebt: "Als ich damals merkte, dass ich schwanger bin, hab ich mich gefreut. Mir war egal, ob es ein Bub oder ein Mädchen wird." In der Folge präsentierte sie ihre Version zum Tag des Todes von Elias: "Er hat den Buben damals aus dem Gitterbett rausgeholt, weil er geweint hat. Dann hat er ihn angeschrien und geschüttelt. Ich habe Elias helfen wollen, aber er (der Kindesvater, Anm.) ging dazwischen und hat mich wieder geschlagen."

Am Donnerstagnachmittag stand die Einvernahme des Kindesvaters auf dem Programm. In der Folge sollen die Gutachten der insgesamt drei Sachverständigen - Gerichtsmedizin, Neuropathologie, Neuropsychiatrie - gehört werden. Die Urteile sollen am Freitag fallen.