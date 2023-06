Baby zu Tode geschüttelt - Mutter schiebt Verantwortung auf Vater ab

"Er hat ihn täglich geschlagen"

Die Mutter bestreitet im Prozess entschieden, Elias jemals geschlagen, gewürgt oder geschüttelt zu haben. Vielmehr habe der mitangeklagte Kindesvater den Säugling ständig misshandelt: "Ich selber habe Elias nie geschlagen. Er (der Vater, Anm). hat ihn hingegen fast täglich geschlagen. Und als Elias so drei, vier Wochen alt war, hat er ihn auch erstmals geschüttelt."

Der Kindesvater hingegen bestritt über seinen Verteidiger entschieden, Elias jemals selbst misshandelt zu haben.

In ihrer zweiten Aussage bei der Polizei hatte die 20-Jährige Mutter damals noch gesagt, dass sie Elias "insgesamt so vier Mal" geschlagen habe. Auf die Frage der Vorsitzenden Richterin Bettina Maxones-Kurkowski am Donnerstag, warum sie das damals gesagt habe, meinte die 20-Jährige: "Ich wollte den Kindesvater damit in Schutz nehmen."

Sein Gesicht war "bläulich verfärbt"

Elena Haslinger, die fallzuständige Staatsanwältin, wirft den Eltern aber nicht nur Mord vor: Schon als der Säugling drei bis vier Wochen alt war, habe ihn die Mutter wiederholt mit der Hand geschlagen, am Hals erfasst und ihm die Luft abgeschnitten, bis sich sein Gesicht "bläulich verfärbt" habe. Die 20-Jährige habe daher auch das Delikt der fortgesetzten Gewaltausübung zu verantworten. Der 25-jährige Vater wiederum habe auch zu diesen früheren Gewalthandlungen beigetragen, indem er die Misshandlungen gesehen, aber nichts getan habe, um das Baby zu schützen.

Im Fall der Mutter beantragte die Staatsanwältin auch deren Unterbringung in eine Forensisch-Therapeutisches Zentrum, da die 20-Jährige an einer schweren Persönlichkeitsstörung leidet.