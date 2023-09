Babyalarm im Salzburger Zoo: Nachwuchs bei den Weißhandgibbons

Entzückend anzuschauen sind die Bilder mit dem kleinen Weißhandgibbon aus dem Salzburger Zoo.

Weißhandgibbon-Mama Maya brachte am Dienstag ein Junges zur Welt. Das meldet der Zoo Salzburg. Geschäftsführerin Sabine Grebner berichtet: "Überraschend war allerdings die Tatsache, dass das Gibbonweibchen überhaupt tragend war. Zwar gibt es in der Natur nur noch wenige Weißhandgibbons, die in Zoos gehaltene Population ist jedoch recht stark, weshalb der Nachwuchs nicht geplant war und bei Maya hormonell verhütet wurde." Aber es sei eben anders gekommen.

Für die zehn Jahre alte Maya, die vor zwei Jahren aus einem ungarischen Zoo nach Salzburg kam, ist es nach Meldung des Zoos das erste Jungtier. Weißhandgibbons würden erst mit etwa acht Jahren geschlechtsreif und die Tragzeit betrage rund sieben Monate. "Dennoch muss man hier einen bewusst vorsichtigen Optimismus an den Tag legen, denn vor allem bei Erstgebärenden können immer unvorhergesehene Problematiken auftreten", sagt Grebner. Auch Mayas Partner Samuk verhalte sich dem Jungtier gegenüber sehr aufgeschlossen und vorsichtig.

Besucherinnen und Besucher können den neuesten Nachwuchs im Zoo Salzburg bereits auf der Außenanlage der Weißhandgibbons beobachten.