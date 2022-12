Ungewollte Kinderlosigkeit: Zwei Salzburger Expertinnen reden über ein Tabuthema

Die Salzburger Landeskliniken machen ungewollt kinderlose Paare mit einem Blog und einer Broschüre zum Thema. Ein Paar erzählt von seinem Leidensdruck.

Eigentlich wollten sie ihre Geschichte für sich behalten und mit niemandem darüber sprechen, dass sie sich schon lange sehnlich ein Kind wünschen, dass dieser Wunsch bisher aber trotz mehrerer Behandlungen in einer privaten Babywunschklinik unerfüllt geblieben ist. "Das ist nichts was man an die große Glocke hängt", sagen die beiden. Jetzt hat sich das Paar aus Salzburg doch entschlossen, über das Hoffen und Bangen zu reden, über die seelischen und körperlichen Strapazen, über die finanzielle Belastung, über die emotionale Achterbahnfahrt ...