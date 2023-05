Bachler-Team möchte Klosterhof für Einheimische öffnen

Der "Bauernbogen" wird bereits gebaut. Das Bachler-Team möchte den ersten Stock des angrenzenden Klosterhofes der Bevölkerung als Kultur- und Bildungszentrum zur Verfügung stellen.

Auf dem Gelände des ehemaligen Bauernmarktes in Abtenau sind die Bauarbeiter am Werk. Sie errichten den sogenannten "Bauernbogen". In diesem Haus werden heimische Landwirte Produkte wie Käse, Brot und Fleisch verkaufen. Eröffnet wird das Haus heuer im Herbst werden.

Neue Form des Vertriebes bäuerlicher Produkte

Georg Buchegger von der Errichtungs- und Betreibergesellschaft "Bauernbogen" informierte während des Informations- und Dialogabends "Bauernbogen und Kulturareal Abtenau" im Seminarzentrum Klosterhof kürzlich über das Projekt. Gastgeber des Abends waren Barbara und Georg Bachler vom Bachler-Team. Der Veranstaltungssaal war fast bis zum letzten Platz gefüllt. Unter den Zuhörerinnen und Zuhörern waren Vertreter der Vereine, der Wirtschaft und des Tourismus.

Buchegger: "Wir haben eine neue Form des Vertriebes. Die Bauern bringen ihre Produkte. Wir stellen eine Person, die für alle verkaufen wird, ein. Ein Mal in der Woche sind die Produzenten selbst vor Ort und beraten die Kunden. Ein Mal im Monat wird der Tennengauer Wandermarkt Station machen."

Der neue Bauernmarkt ist ein 1,5-geschoßiger Holzbau mit einem gebogenen Holzschindeldach und einer Länge von elf, einer Breite von acht und einer Höhe von sieben Metern. Er bietet Platz für die Produkte der Bauern sowie Möglichkeiten für Veranstaltungen bis zu 70 Personen. Das ist möglich, weil im Verkaufsraum Regale und Kühlvitrinen verschoben werden können.

Klosterhof für Allgemeinheit öffnen

Zu Beginn wird der neue Bauernmarkt an drei Tagen in der Woche geöffnet haben. Auch Raum zum Verweilen und Jausnen wird vor dem Gebäude geschaffen.

Mit der Errichtung des "Bauernbogens" geht für Unternehmensberater Georg Bachler ein lang gehegter Wunsch in Erfüllung. Für ihn war der Verkauf der Bauernprodukte im ehemaligen Schuppen des Stiftes St. Peter nicht mehr zeitgemäß. Das Management- und Beratungsunternehmen Klosterhof grenzt an den Bauernmarkt an. Barbara und Georg Bachler wünschen sich, dass in Zukunft auch der Klosterhof für die Allgemeinheit geöffnet wird. "Es soll eine hochkarätige Kultur- und Bildungseinrichtung für die Einheimischen werden und keinesfalls eine Konkurrenz zur bestehenden Gastronomie", sagt Barbara Bachler.

Da die meisten Workshops des Unternehmens im Ausland stattfinden, stehen die 330 Quadratmeter umfassenden Räumlichkeiten oft leer. Das findet Bachler schade: "Es ist ein so schönes Haus mit viel Geschichte. Die Leute fühlen sich hier wohl."

Technische Organisation müsste Öffentlichkeit tragen

In Abtenau fehlt ein großer Raum für große Veranstaltungen. Daher wurden schon während der Pandemie die Räumlichkeiten für größere Versammlungen und Veranstaltungen genutzt.

Erbaut wurde der Wirtschaftshof des Stiftes St. Peter im Jahr 1792. Der Salzburger Architekt Wolfgang von Hagenau hat den Klosterhof geplant. Er hat zum Beispiel auch das Neutor in Salzburg entworfen. Das Bachler-Team hat den ersten Stock des Hauses vor 35 Jahren umgebaut und zu einem modernen Seminarzentrum entwickelt. 2015 folgte der zweite Umbau. Nun können die Räume durch Schiebewände getrennt oder geöffnet werden. Zudem ist die gesamte Infrastruktur wie Bar, Küche und Toiletten vorhanden. Die technische Organisation müsste allerdings die Öffentlichkeit tragen. Das könnten die Gemeinde oder der Tourismusverband sein. "Wenn wir die Räume brauchen, mieten wir sie", sagt Bachler.

Bürgermeister Hans Schnitzhofer (ÖVP) war aus zeitlichen Gründen nicht anwesend. Er kann zu den Plänen nichts sagen, "weil ich die Pläne des Bachler-Teams nicht kenne". Postwirt Hans Windhofer war bei diesem Abend dabei. Er winkt vonseiten des Tourismusverbandes ab: "Wenn wir hier Veranstaltungen für das ganze Jahr organisieren müssten, bräuchten wir eine zusätzliche Kraft. Diese können wir uns zurzeit nicht leisten."

Nach der Vorstellung des Projektes waren sich die Gäste einig: "Das Ambiente und die Lage mitten im Ort sind einzigartig und wir brauchen dringend einen Veranstaltungssaal."