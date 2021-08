Bad Gastein: 24-Jähriger stürzte vor den Augen seiner Familie in den Tod

Am vergangenen Wochenende führten Polizisten in St. Johann mehrere Verkehrskontrollen durch. Dabei konnte bei einem 37-jährigen Fahrradlenker ein Alkoholisierungsgrad von 2,4 Promille festgestellt werden. Das …

Politik

Was hat die Krise mit uns gemacht? Was lernen wir daraus? Was bleibt - und was nicht? Die SN sprechen darüber mit führenden Köpfen Salzburgs. Hotelierin Petra Nocker-Schwarzenbacher im Interview über die …