Bad Gastein: 84-Jähriger Fußgänger im Bahntunnel von Zug erfasst und getötet

In Bad Gastein ist es am Samstag zu einem tödlichen Bahnunfall gekommen. Ein 84-jähriger Tiroler versuchte am Nachmittag aus unbekannten Gründen zu Fuß den Bahntunnel der Tauernschleuse in Richtung Süden zu durchqueren.

SN/fmt pictures Einsatzkräfte vor dem Nordportal des Bahntunnels in Böckstein.