Bad Gastein: Bergretter bargen Skitouristen, die von der Piste abgekommen waren

Zusätzliche Untersuchungsräume, moderne Geräte: Das Kardinal Schwarzenberg Klinikum in Schwarzach hat nach rund achtmonatiger Umbauphase seine gynäkologische Ambulanz neu eröffnet.

Chronik

Feuer ist in der Nacht auf Dienstag in einem Ferienhaus in Bad Hofgastein ausgebrochen. Die Feuerwehr löste Alarmstufe drei aus. Wegen der Rauchentwicklung musste ein Kleinkind ins Spital gebracht werden.