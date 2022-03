Bad Gastein: Brandalarm stoppte Autozug bei Fahrt durch Tunnel der Tauernbahn

Heikle Situation im ÖBB-Autoüberstellzug zwischen Bad Gastein und Mallnitz (Ktn.): Während der Fahrt im Tauerntunnel hat es Brandalarm gegeben.

Es war am Sonntag gegen 13:30 Uhr, als der ÖBB-Autoüberstellzug auf der Tauernbahn vom Bahnhof Böckstein (Bad Gastein) in Richtung Mallnitz unterwegs war. Auf Höhe von Bahnkilometer 36,8 - der Zug befand sich bereits im Tauerntunnel - bekam der Lokführer am Display eine Fehlermeldung, und zwar wegen Brandalarm.

Durch ein Bullauge nahm der Lokführer eine Rauchentwicklung im Maschinenraum der Lok war, stoppte daraufhin die Fahrt des Zuges, schaltete die Garnitur stromlos und verständigte die Einsatzkräfte.

Durch das rasche Handeln des Lokführers konnte ein weiterer Brandausbruch verhindert und die Rauchentwicklung eingedämmt werden. Der in Böckstein stationierte Rettungszug konnte den Autoüberstellzug wieder zurück zum Bahnhof Böckstein ziehen.

Der Lokführer und und 35 Fahrgäste blieben unverletzt. Zum Einsatz rückte die Freiwillige Feuerwehr Bad Gastein mit vier Fahrzeugen, 29 Mann und entsprechendem Gerät aus. Weiteres waren zwei Fahrzeuge des Roten Kreuzes mit fünf Kräften und die Polizei Bad Gastein mit zwei Fahrzeugen und fünf Einsatzkräften vor Ort. Die Tauernbahn war durch den Zwischenfall bis 14:45 Uhr für jeden Zugverkehr gesperrt.