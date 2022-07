Bad Gastein: E-Bike-Boom beschert Tauernschleuse Rekorde

Ob Alpe-Adria-Radweg oder auf der Alm, die E-Biker dominieren die Szenerie. Im Gasteinertal ist der Trend besonders gut sichtbar. Manche machen mit dem Boom gute Geschäfte, anderswo gibt es Konfliktherde.

Marcus und Alois aus Bayern waren am Montag mit ihren Gravel-Bikes auf dem Weg in Richtung Süden. Die Regensburger haben sich den Alpe-Adria-Radweg vorgenommen. In vier Tagen von Salzburg bis Grado, 410 Kilometer. Dafür hätten sie ordentlich trainiert, sagen sie - "3000 Kilometer".

Was früher ausschließlich konditionsstarken Sportlern vorbehalten war, kommt dank E-Bike mittlerweile für viel mehr Menschen infrage. Im Gasteinertal könne man den allgemeinen Trend zum Radfahren hautnah miterleben, sagt Franz Naturner, Geschäftsführer der ...