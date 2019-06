Bad Gastein: Ehepaar rutschte aus und stürzte über eine fünf Meter hohe Mauer

Der Vorfall ereignete sich am Freitagnachmittag bei Heuarbeiten in Bad Gastein. Der Mann rutschte aus, schlitterte 20 Meter ab und fiel über eine Mauer. Auch seine Frau, die ihm zu Hilfe eilen wollte, stürzte über die Mauer. Beide erlitten Verletzungen.

Ein Ehepaar war am Freitag gegen 15.20 Uhr auf einer Wiese in Bad Gastein mit Heuarbeiten beschäftigt. Der 51-jährige Ehemann war gerade dabei, das Heu an einer steilen Stelle zu sammeln. Dabei rutschte er aus, schlitterte 20 Meter das Gelände hinab und stürzte über eine fast fünf Meter hohe Steinmauer. Er kam auf der darunter befindlichen Straße zu liegen. Seine 52-jährige Frau beobachtete den Vorfall und wollte ihrem Mann zu Hilfe kommen. Auf dem steilen Hang kam sie allerdings ebenfalls ins Rutschen und stürzte, so wie ihr Mann, die Steinmauer hinab.

Anwesende Personen verständigten sofort die Rettungskräfte. Die Eheleute erlitten Verletzungen. Der Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber in das Krankenhaus nach Zell am See geflogen. Die Frau wurde mit der Rettung in das Kardinal Schwarzenberg Klinikum nach Schwarzach gebracht.

Quelle: SN