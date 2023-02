Bad Gastein ist bereit für die weltbesten Freestyler

Zimmerer und Schneebauer verwandelten das historische Zentrum in eine "Hüpfburg" für die weltbesten Freestyle-Skifahrer.

Im Alpinland Salzburg trauen sich geübte Skifahrer allerhand zu. Es gibt Ausnahmen, die das Selbstvertrauen schwinden lassen. Die vereisten Steilstücke der Streif in Kitzbühel fallen in diese Kategorie. Auch in Bad Gastein sind sich die Passanten in diesen Tagen einig - einen Sprung über die meterhohen Schanzen im historischen Zentrum überlässt man gerne den Profis. Diese sind ab Donnerstag am Zug, wenn an zwei Wettbewerbstagen die neunte Auflage des Red Bull Playstreets ins Haus steht - ein Bewerb für Freestyle-Skifahrer, ...