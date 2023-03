Bad Gastein: Mann stürzte in Bachbett

Der Deutsche wurde verletzt und stark unterkühlt aufgefunden.

Am Samstagmorgen verständigte eine Passantin die Polizei in Bad Gastein. Sie habe im Bereich Mariensteig im Ortsteil Badbruck Hilferufe gehört. Die Einsatzkräfte fanden nach kurzer Suche einen verletzten Mann im Kötschachbach. Ein Passant war bei ihm und leistete erste Hilfe. Wie aus einem Bericht der Polizei Salzburg hervorgeht, hatte der 27-Jährige bei seinem Heimweg in der Nacht auf Samstag von einem Lokal in seine Unterkunft die Orientierung verloren und war in den Bach gestürzt. Der Deutsche hatte sich dabei an Kopf und Rücken verletzt. Als er gefunden wurde, befand er sich teilweise im Wasser und war stark unterkühlt. Bergrettung und Hubschrauber wurden angefordert und der Verletzte wurde ins Schwarzenberg Klinikum geflogen.