Bad Gastein: Skilehrer feiern Einstandsparty trotz Lockdowns - Polizei löst Fete auf

In der Nacht auf Donnerstag haben Skilehrer in einer Wohnung in Bad Gastein eine lautstarke Party gefeiert - entgegen den geltenden Lockdown-Bestimmungen. Nachbarn alarmierten die Polizei, danach hagelte es Anzeigen.

SN/APA (Archiv/Hochmuth)/GEORG HOCH Nächtlicher Polizeieinsatz in Bad Gastein.