Bad Gastein: Skitourengeher konnte sich aus Schneebrett befreien

40 Meter breites Schneebrett erfasste zunächst drei Tourengeher - einer von ihnen wurde mitgerissen und blieb 60 Meter weiter unten zum Teil verschüttet liegen.

Einen großen Schutzengel hatten drei Skitourengeher am Donnerstagnachmittag in Bad Gastein. Die Österreicher waren in Sportgastein zu einer Skitour aufgebrochen. Ihr Ziel war der Sperauerkopf und die anschließende Abfahrt über die Lange Wand. Gegen 14.45 Uhr befanden sie sich im Aufstieg auf einer Seehöhe von 2120 Metern in einem mit Triebschnee gefüllten Nordwesthang. Plötzlich gab es ein sogenanntes "Wummgeräusch" und die Schneedecke senkte sich. Gleichzeitig löste sich ein etwa 40 Meter breites Schneebrett. Der Anriss war von zwischen 20 Zentimeter und einem Meter hoch.

Alle drei Tourengeher wurden zunächst vom Schneebrett erfasst. Die ersten beiden Beteiligten konnten sich im Auslösebereich halten. Der dritte Tourengeher, der als letzter unterwegs war, wurde mitgerissen. Etwa 60 Meter weiter unten kam das Schneebrett mit dem am Rücken liegenden, zum Teil verschütteten Skitourengeher zum Stillstand. Das Lawinenopfer schaffte es aus eigener Kraft, sich zu befreien.



Die drei Schifahrer wurden vom Polizeihubschrauber mittels Seilbergung aus dem Lawinenbereich geholt und ins Tal geflogen. Sie waren mit der Sicherheitsausrüstung für Schitouren ausgestattet und wurden nicht verletzt. Am Einsatz waren die Alpinpolizei, die Flugpolizei und die Bergrettung Bad Gastein beteiligt.

Quelle: SN