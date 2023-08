Bad Gastein: Tödlicher Absturz im Graukogelgebiet

Der Urlauber aus Schweden stürzte am Graukogel rund 100 Meter über teils senkrechtes Gelände ab. Für ihn kam jede Hilfe zu spät. Die Bergung des Verstorbenen gestaltete sich für die Bergrettung äußerst schwierig, heißt es im Einsatzbericht.

Das Mitglied einer schwedischen Wandergruppe ist am Donnerstag im Graukogelgebiet zu Tode gestürzt. Der 63-jährige Mann verlor auf einem regennassen Steig - dem sogenannten "Zirbenweg" - im Bereich des Palfnersees das Gleichgewicht und stürzte 100 Meter in unwegsames Gelände ab.

Hubschrauberbergung aufgrund des Nebels nicht möglich

"Der Mann dürfte ausgerutscht oder gestolpert sein", sagt Gerhard Kremser, Bezirksleiter der Bergrettung im Pongau. Die Wiederbelebungsversuche durch die erfahrene Wanderführerin und den Reiseleiter der Gruppe waren laut Einsatzbericht der Bergrettung vergeblich. Der Rettungseinsatz gestaltete sich schwierig, da eine Bergung per Hubschrauber wegen des Nebels nicht möglich war. Bergrettung und Alpinpolizei stiegen vom Tal aus auf. Der Notarzt am Rettungshubschrauber konnte vor Ort nur mehr den Tod des Mannes feststellen. Die Teilnehmer der Wanderung waren laut Polizei gut ausgerüstet und unternahmen in dieser Woche schon mehrere Bergtouren.