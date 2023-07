Bad Gastein: Verletzter Autofahrer flüchtet von Unfallstelle

Verletzungen hat in der Nacht auf Montag ein 43-jähriger Autofahrer bei einem Verkehrsunfall in Bad Gastein erlitten.

Der Unfall ereignete sich laut Polizeibericht am Montag gegen 0.30 Uhr an der Erlengrundstraße. Der Lenker hatte offenbar die Herrschaft über den Wagen verloren, dieser kam von der Fahrbahn ab, rollte über die Böschung und blieb auf dem Dach liegen.

Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Lenker nicht mehr am Unfallort. Die Beamten trafen den Mann, einen 43-jährigen Ungarn, gegen halb fünf Uhr bei seiner Wohnadresse unweit des Unfallorts an. Der Mann hatte zu diesem Zeitpunkt 1,12 Promille, die Polizisten nahmen ihm den Führerschein ab. Da der 43-Jährige sichtbare Verletzungen aufwies, lieferte ihn das Rote Kreuz in das Klinikum Schwarzach ein.