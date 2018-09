Bad Gastein: Wanderer flüchteten vor "Bären" auf den Hochstand

Zwei verirrte Wanderer waren vor dem vermeintlichen Brüllen eines Bären auf den Hochstand geflüchtet. Die Bergrettung rückte aus, um die Männer zu bergen. Das Brüllen stellte sich später als Liebeswerben eines Rothirsches heraus.



Zwei Urlauber aus Wien und Vorarlberg stiegen am Dienstag zur Palfner Hochalm in Bad Gastein auf, die sie allerdings erst um 19 Uhr erreichten. Aufgrund der einbrechenden Dunkelheit verirrte sich die 27-Jährige und ihr 28-jähriger Begleiter beim Rückweg und geriet in den Palfnergraben. Das vermeintliche Brüllen eines Bären veranlasste die Urlauber, durch den Wald auf einen Hochstand zu flüchten. Neun Bergretter der Ortsstelle Bad Gastein fanden die verirrten Wanderer gegen 21.50 Uhr. Wenig später gab es Entwarnung: Das Brüllen stellte sich als Liebeswerben eines Rothirsches heraus.



Auch auf dem Schafberg flüchteten zwei Tschechen auf den Hochstand

Dass sich das "Brüllen" eines Bären später als harmlos erweist, ist kein Einzelfall: Vor einem Jahr rückten Bergretter der Ortsstelle St. Wolfgang aus, um zwei tschechische Wanderer am Schafberg zu retten. Diese hatten am Abend unheimliche Geräusche gehört. In der Annahme, dass ein Bär in der Nähe sei, flüchteten die beiden auf einen nahe gelegenen Hochstand und setzten einen Notruf ab. Die Tschechen wurden gerettet. Nach akustischer Prüfung konnte auch hier rasch "Bärenentwarnung" gegeben werden. Stichwort: Rothirsch.

Bergretter raten zu guter Vorbereitung auf Wanderungen

Gerhard Kremser, stellvertretender Bezirksleiter der Bergrettung im Pongau: "Berggeher sollten grundsätzlich rechtzeitig zu Wanderungen und Bergtouren aufbrechen. Besonders mit der beginnenden Herbstzeit muss die früher einsetzende Dämmerung unbedingt mit in die Tourenplanung einbezogen werden." Nachsatz mit Augenzwinkern: "Und natürlich auch, dass manches Brüllen einfach nur ein Liebeswerben in der Brunftzeit sein kann."

Quelle: SN