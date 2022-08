Bad Gastein: Wanderer und sein Hund stürzten auf Steig 100 Meter ab

Am Dienstagnachmittag kam es im Gemeindegebiet Bad Gastein zu einem schweren Alpinunfall. Ein 59-jähriger Mann war als Teil einer sechsköpfigen Wandergruppe aus Tschechien im Bereich Niedersachsenhaus/Bockhartseescharte unterwegs. Der 59-Jährige hatte dabei auf dem Steig in Richtung Bockhartseescharte seinen Hund am Körper angeleint. Bei einer Bergabpassage machte der Hund laut Polizeibericht "plötzlich eine Bewegung und brachte den Mann dadurch aus dem Gleichgewicht".

SN/gruber Symbolbild.