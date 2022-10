Bad Hofgastein: 37-jährige Autofahrerin mit 2,64 Promille erwischt

Die Alko-Lenkerin war in gefährlicher Schlangenlinienfahrt unterwegs.

Mit 2,64 Promille Alkohol im Blut ist am späten Freitagnachmittag eine 37-Jährige in Bad Hofgastein (Bezirk St. Johann im Pongau) von der Polizei aufgehalten worden. Die Frau war laut Augenzeugen in gefährlicher Schlangenlinienfahrt auf der Gasteiner Straße (B167) unterwegs gewesen. Daher alarmierten sie die Exekutive. Der Lenkerin wurde der Führerschein vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt, berichtete die Polizei in einer Presseaussendung.

Alko-Unfall in Anthering

Durch Zufall wurde am gleichen Tag von einer Polizeistreife Freitagabend in Anthering im Flachgau auf der Lamprechtshausener Straße (B156) ein Alko-Unfall aufgedeckt. Die Beamten waren zu einem auf der Böschung stehenden Wagen gekommen. Der 29-jährige Lenker aus Ungarn gab an, er sei durch sein Handy abgelenkt gewesen und so von der Fahrbahn abgekommen. Da das Fahrzeug auf Grund der steilen Böschung auf der Bodenplatte aufsaß, konnte er nicht mehr weiter. Ein Alkotest ergab einen Wert von 1,28 Promille. Der Führerschein wurde ihm an Ort und Stelle abgenommen.