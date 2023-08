Am Mittwochabend kam bei Bad Hofgastein ein Lenker von der Fahrbahn. Laut Feuerwehrangaben waren gleich mehrere Ersthelfer sofort zur Stelle.

Einsatz für die Feuerwehr und das Rote Kreuz am Mittwochabend in Bad Hofgastein: Ein Autolenker war auf der B167 in Fahrtrichtung Süd aus bisher unbekannter Ursache von der Fahrbahn geraten. Laut Feuerwehrangaben sei der Wagen "frontal in einen Entwässerungsgraben eingeschlagen". Danach habe sich das Fahrzeug überschlagen.

Passanten seien sofort zur Stelle gewesen und hätten dem Lenker Erste Hilfe geleistet. Rettungskräfte des Roten Kreuzes brachten die verletzte Person ins Spital.