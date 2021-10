Bad Hofgastein: Fischerhütte in Brand - Feuerwehr legt 600-Meter-Leitung

Aufwendiger Einsatz für die freiwilligen Feuerwehren im Gasteiner Tal: Eine Fischerhütte ist Mittwoch früh im Hofgasteiner Ortsteil Weinetsberg in Vollbrand gestanden.

Der Einsatzbefehl für die Feuerwehr Bad Hofgastein kam am Mittwoch um 5.05 Uhr. Als die ersten Helfer am Ort des Geschehens eintrafen, mussten sie feststellen, dass eine Fischerhütte bereits in Vollbrand stand.

Die Löscharbeiten erwiesen sich in der Folge als aufwendig: Zur Wasserversorgung mussten die Florianis zwei Zubringerleitungen von entlegenen Hydranten legen, die eine war 350, die andere 600 Meter lang.

Zur Brandbekämpfung (Innen- und Außenangriff) wurden insgesamt vier Atemschutztrupps und vier C-Strahlrohre eingesetzt. Teilweise mussten die Dachuntersicht sowie Isoliermaterial und Holzverschläge entfernt werden.

Zur Unterstützung der Hofgasteiner Wehr wurden Kameraden aus Bad Gastein mit einem Versorgungsfahrzeug samt Atemschutzflaschen angefordert.

Die Einsatzleitung konnte um zirka 7.30 Uhr "Brand aus" geben. "Nach Eintreffen der Brandermittler (der Polizei) wurden wir jedoch gegen 9.20 Uhr nochmals zum Ablöschen eines Glutnests angefordert, dies wurde mit sechs Mann bewerkstelligt", teilte die Feuerwehr in ihrem Einsatzbericht mit.