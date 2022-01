Bad Hofgastein: Löscheinsatz bei Eiseskälte - Feuerwehrmann erlitt Erfrierungen

Beim Brand eines Wohnhauses in Bad Hofgastein sind am Donnerstag in den frühen Morgenstunden die Freiwilligen Feuerwehren Bad Hofgastein, Bad Gastein und Dorfgastein mit 13 Fahrzeugen und rund 80 Kräften im Einsatz gestanden. Die eisigen Temperaturen forderten ihren Tribut.

SN/ff bad hofgastein Brandeinsatz in Bad Hofgastein.