Bad Hofgastein: Snowboarder stürzte in Loch und erstickte

Ersthelfer und Notarzt konnten den 26-jährigen britischen Wintersportler nicht mehr retten.

Einen schweren Unfall hatte ein 26-jähriger britischer Snowboarder am Freitagmittag in Bad Hofgastein auf der Schlossalm. Der Mann fuhr im freien Gelände talwärts. Dabei dürfte er ein zirka einen Meter tiefes Loch an einem teilweise zugefrorenen Bach übersehen haben. Der Snowboarder stürzte kopfüber ins Loch und konnte sich nicht mehr selbst befreien. Eine 16-jährige Zeugin versuchte vorerst allein, ihn herauszuziehen, was ihr jedoch nicht gelang. Sie holte bei der rund 100 Meter entfernten Talstation einer Sesselbahn Hilfe. Ein Bergbahnbediensteter und die 16-Jährige konnten den Briten aus dem Loch bergen. Wiederbelebungsversuche von Ersthelfern und des Notarztes des Rettungshubschraubers waren nicht erfolgreich. Der 26-Jährige dürfte nach ersten Angaben erstickt sein.

Quelle: SN